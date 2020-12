Wissen

Einzelhändler und Gastronomen haben es nicht leicht in dieser Zeit, das wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft Treffpunkt Wissen deutlich. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, ist für die Wissener Einzelhändler keine Lösung. So jedenfalls ließe sich die Stimmung interpretieren, die im „kleinen Kulturwerk“ im Hotel Germania vorherrschte. Denn die Versammlung wurde keinesfalls von Klagen beherrscht, sondern vielmehr von einer Art Aufbruchstimmung, von der Suche nach neuen Möglichkeiten und dem spürbaren Willen, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Und was liegt näher, als in Zeiten von Corona, aber vor allem auch im Zeitalter der digitalen Revolution auf Letztere zu setzen.