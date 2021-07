„Klimaschutz ist gelebte Generationengerechtigkeit“ und „Klimaschutz stärkt unsere Gesellschaft“. Dies sind nur zwei der einführenden Punkte aus einem achtseitigen Arbeitspapier der Wissener CDU, in dem sie die derzeitigen Herausforderungen in Sachen Umwelt für die hiesige Region beleuchtet. Wie die Christdemokraten in ihrer Pressemitteilung weiter deutlich machen, beinhaltet das Konzept sowohl kurz- als auch langfristige Ansatzpunkte.