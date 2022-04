Mit Blick auf die Unterbringung von Flüchtlingskindern in heimischen Kindertagesstätten hat Bürgermeister Berno Neuhoff das Land scharf kritisiert. „Bisher konnte kein einziges Kind im Wisserland in einer Kita aufgenommen werden, weil einfach kein Platz ist und Personal fehlt", so der CDU-Politiker nach vorab verbreiteter Pressemitteilung in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Montagabend in Wissen.