Wissen

Es wäre das i-Tüpfelchen auf dem Jubiläumsjahr gewesen: das Festbuch des Wissener Schützenvereins, der in diesem Jahr mit vielen Gästen sein 150-jähriges Bestehen feiern wollte. Doch wegen der Virus-Pandemie ist vorerst alles ins nächste Jahr verschoben – bis auf eines, das Festbuch. So wird das druckfrische, reich bebilderte Werk sozusagen zum Appetitanreger für das Jubiläumsjahr „150 + 1“. Ab sofort ist es in Wissen in den Filialen der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Westerwald-Bank sowie bei Rewe-Theis zum günstigen Preis von 9 Euro erhältlich.