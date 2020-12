Wissen

Noch im April herrschte große Ungewissheit, ob es in diesem Herbst den 51. Jahrmarkt der katholischen Jugend in Wissen geben würde. Jetzt steht die Antwort fest: Der Jahrmarkt soll am 3. und 4. Oktober stattfinden – wenn auch ein bisschen anders. Der Erlös wird an ein Frauenhilfsprojekt in Indien fließen.