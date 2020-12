Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 11:34 Uhr

Wissen

Wissen: Pitbull-Labrador-Mischling beißt Dreijährige ins Gesicht

Ein Hund hat am Sonntagnachmittag in der Alsenstraße in Wissen ein dreijähriges Mädchen durch einen Biss erheblich im Gesicht verletzt.Das Kind musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.