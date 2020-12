Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 20:00 Uhr

Wissen

Wissen mit besonderem Angebot: Eheschließungen über den Dächern der Stadt

Mit Wirkung vom 1. September gibt es in Wissen ein neues Trauzimmer, in dem Paare standesamtlich heiraten können. Und das an einem ebenso lokal-historischen wie reizvollen Ort: im Walzwerk (ehemaliges Laborgebäude).