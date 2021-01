Wissen

Hochwasser in Flüssen und Bächen nach viel Regen und Tauwetter: Diese Lage hat den ganzen Freitag über die Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt. Dass die Feuerwehren Wissen, Hamm und Schönstein am späten Abend noch zu einem Rettungseinsatz an der Nister ausrücken muss, hat aber nur indirekt mit dem Hochwasser zu tun.