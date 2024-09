Wissen im Entschuldungsfonds: Stadt kann finanziell aufatmen

Eine Urkunde im Wert von nahezu 13 Millionen Euro überreichte am Mittwoch der Mainzer Staatssekretär Denis Alt (rechts im Foto) an Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff (hier in der neugestalteten Rathausstraße). Die Stadt und Verbandsgemeinde hatte sich zum Stichtag 31.12.2020 für das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ beworben. „Das hier ist uneingeschränkt positiv“, freute sich Neuhoff über die „frohe Botschaft“ aus Mainz. Foto: Thomas Hoffmann