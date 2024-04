Plus Wissen/Birken-Honigsessen Wissen: Frenetischer Applaus nach Konzert mit vielen Überraschungen Von Gaby Wertebach i Mehr als einen gelungen Auftritt hatte Pater Manuel Sandesh, ein Freund des Dirigenten Sven Hellinghausen, mit dem Orchester bei dem dreistündigen Konzert in Wissen. Foto: Gaby Wertebach Man nehme ein fantastisches Orchester wie die Bergkapelle Vereinigung Birken-Honigsessen mit ihrem Dirigenten und Weltenbummler Sven Hellinghausen, dazu Überraschungsgäste und ein Publikum, das sich hinreißen lässt – fertig ist ein Konzertereignis voller Emotionen. Lesezeit: 3 Minuten

So geschehen am Samstagabend im ausverkauften Kulturwerk in Wissen, wo das Publikum rund drei Stunden lang bestens musikalisch unterhalten wurde. Schon der Einmarsch der rund 50 Musiker in ihren schmucken Uniformen, unter den Klängen des Traditionsmarschs „Glück Auf“, war optisch und akustisch ein Glanzpunkt.Als Moderatorin eines Orchesters sei keine besondere ...