Wissen

Was vor mehr als 70 Jahren mit „einer Hand voll“ Mitarbeitern am ersten Firmenstandort in Morsbach begann, ist heute als gewichtiger Arbeitgeber in Wissen ansässig und zählt zu den führenden Anbietern flexibler Raumlösungen und modularer Gebäude: Neuestes Gesicht in der Erfolgsgeschichte Kleusberg ist Marie Bogart. Die Architektin wurde jetzt als 1000. Mitarbeiterin begrüßt.