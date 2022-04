Unbekannte Täter haben das schöne Wetter am Wochenende genutzt, um vermutlich am Samstag im Mehrgenerationenpark Steinbuschanlage in Wissen ein Feuer auf einem Holztisch der Sitzgruppe in der Nähe des großen Holzklettergerüstes zu entzünden. Dadurch ist nach Angaben der Wissener Verwaltung ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden.