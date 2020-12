Wissen: Fee Milli verbreitet Weihnachtsstimmung

Wissen

Was sucht die schöne Fee Milli (Milena Lenz) in Lalahausen? Antwort: Den richtigen Ton, denn einst verlor sie ihren Feenglitzer-Schubidu-Singstimmstab, und ohne den ist es schwierig zu singen. Aber keine Bange, auf ihrer abenteuerlichen Reise ist sie nicht allein, denn mit Kapitän Arminius (Armin Seibert), König Tinö (Tino Moskopp) und dem Ritter Simson (Simon Ritter) hat sie ebenso starke wie musikalisch versierte Helden an ihrer Seite. Irgendwann glitzert dann doch wieder der Feenstaub, und schließlich singt sie das von ihr erdachte Lied „Weihnachtsmann, wann kommst Du?“. Mehr wird nicht verraten über die Handlung des Weihnachtsmusicals „Milli Zauberwald und ihre Rasselbande“. Nur so viel: Ab Heiligabend können Kinder und Familien die zauberhaften Geschichten miterleben, denn dann feiert das von der Milli-Darstellerin Milena Lenz komponierte Musical digitale Premiere.