Wissen

Was ist blau und 50 Meter lang? Richtig, das Freibad in Wissen. Angenehme 23 Grad Celsius beträgt die Wassertemperatur – dank des badeigenen Blockheizkraftwerkes ein wenig mehr als in früheren Jahren. Seit Mittwoch ist das Freibad wieder geöffnet, während Hallenbad und Sauna coronabedingt bis auf Weiteres geschlossen bleiben.