Wissen

Ohne negative Überraschungen schreitet die Baustelle in der Hütten- und der Eisenstraße in Wissen voran. Bis zum zeitigen Frühjahr, also etwa im März, sollen die Arbeiten abgeschlossen sei – je nach Witterungsverlauf im Herbst und Winter auch ein wenig früher. Mit Millionenaufwand wird dieser Teil der Walzwerksiedlung auf Vordermann gebracht.