Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in Wissen, Frankenthal 21, einen neben dem Haus abgestellten braunen BMW X6 mit dem Kennzeichen AK-P 105 entwendet. Das Fahrzeug ist mit Keyless-Go-Technik ausgestattet. Zumindest ein Schlüssel befand sich in der Erdgeschosswohnung des Geschädigten in Nähe der Außenwand, an der auch das Fahrzeug abgestellt war.