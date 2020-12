Wissen

Auch der Martinsmarkt fiel dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Dennoch – oder gerade deswegen – hatte sich der Treffpunkt Wissen unter dem Vorsitz von Thomas Kölschbach etwas einfallen lassen, um der allgemeinen Tristesse ein deutliches Zeichen entgegenzusetzen und zumindest die Innenstadt in den Wintermonaten zu beleben. „After-Work-Shopping“, so hieß die Aktion, an der zahlreiche Wissener Einzelhändler teilnahmen.