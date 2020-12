Wissen

Wissen: 81-Jährige kracht im Kreisel auf Stützmauer

Ein Verkehrsunfall mit einer Seniorin hat sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr in der Oststraße in Wissen ereignet. Die 81-jährige Autofahrerin war aus Betzdorf mit ihrem Seat Ibiza in den Kreisverkehr der Bundesstraße 62, den Europakreisel, eingefahren und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt in die Oststraße verlassen.