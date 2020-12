Wissen

In eine Prügelei in der Gerichtsstraße in Wissen ist in der Nacht zum Samstag eine Auseinandersetzung unter jungen Männern gemündet. Ausgangspunkt war eine massive Sachbeschädigung auf dem Parkplatz des Rewe-Markts am Europakreisel. Dort hatten zwei Männer, 19 und 23 Jahre alt, zunächst eine Gruppe von Männern angepöbelt, die sich dort mit ihren hochwertigen Autos aufhielten, unter anderem ein Audi A 7 und ein Mercedes der E-Klasse.