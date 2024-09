Plus Kreis Altenkirchen

Wirtschaftsempfang in Altenkirchen bei Werit: Ein Familienunternehmen gibt sich die Ehre

i Die Geschäftsführer Jörg (vordere Reihe, 3. von links), Ekkehard (5. von links) und Helmhold (rechts daneben) Schneider waren mit ihrer Firma Werit in Altenkirchen die Gastgeber des diesjährigen Wirtschaftsempfangs. Rund 200 Gäste waren zu dem von IHK und Wirtschaftsförderung organisierten Abend gekommen. Foto: Röder-Moldenhauer

Ein lauer Sommerabend in der Kreisstadt: Perfekt, um einen festlichen Empfang drinnen und draußen zu geben. Entsprechend schnell füllte sich das Firmengelände von Werit an der Kölner Straße in Altenkirchen.