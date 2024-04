Plus Altenkirchen

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung soll Klarheit bringen: Was passiert mit der Stadthalle Altenkirchen?

i Neubau oder Sanierung? Die Stadthalle war erneut Thema in der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses sowie des Stadtentwicklungsausschuss Altenkirchen. Foto: Annika Stock

Wird die Stadthalle Altenkirchen modernisiert (Variante 1), am gleichen Standort in geringerem Umfang neu gebaut (Variante 2) – oder wird der Neubau auf einem freien Grundstück außerhalb des Sanierungsgebiets in geringerem Umfang errichtet (Variante 3)?