Die 18. Ausgabe des Magazins „Wir – Wirtschaft in der Region“ der Wirtschaftsförderungen der drei kooperierenden Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis liegt druckfrisch vor und hält Informationen für Unternehmer aus der Region bereit. „Wir freuen uns, mit dieser Veröffentlichung ein gemeinsames Sprachrohr zu unseren Unternehmen zu haben“, so die drei Wirtschaftsförderer Lars Kober (Altenkirchen), Katharina Schlag (Westerwald) und Harald Schmillen (Neuwied) in ihrer Pressemeldung.