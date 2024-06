Wirmer trifft Fosse in Wissen: Berührende Hommage an Liebe, Leben und Sterben

Wie Christian Wirmer nach der Vorstellung im Gespräch mit dem teils jungen Publikum berichtete, hat er sehr früh seine Liebe für die Schauspielerei entdeckt und 1984 sein Studium an der Folkwang-Hochschule Bochum abgeschlossen.

Er spielte mehr als 20 Jahre in festen Ensembles, zuletzt am Staatstheater Hannover, im Theater Basel und am Staatstheater Darmstadt. Gastrollen führten ihn unter anderem an die Zeitgenössische Oper Berlin, die Staatsoper Hannover, die Staatsoper Stuttgart und das Schauspielhaus Bochum. Seine Soloprogramme spielt er meist auf kleineren Bühnen und an besonderen Orten außerhalb der Theater.