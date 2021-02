„Wir versuchen, uns online den Karnevalsvirus zu erhalten“: So feiert die KG „Fidele Jongen“ Pracht im Jeckdown

Sie sind die närrische Hochburg in der ansonsten eher karnevalsfernen Verbandsgemeinde Hamm – und das schon seit 1952. So lange gibt es die KG „Fidele Jongen“ aus Pracht, die derzeit circa 280 Mitglieder zählt und unter deren Dach drei Tanzgruppen aktiv sind. Bei ihrer Prunksitzung ist die Raiffeisenhalle Hamm in normalen Jahren regelmäßig ausverkauft und auch bei benachbarten Zügen in Wissen und Altenkirchen lassen sie ihr „Alaaf“ erschallen. Eins aber unterscheidet die Fidelen Jongen von anderen Vereinen: Seit Ende der 1970er-Jahre stellen sie keine eigenen Tollitäten. Den RZ-Fragebogen beantwortet daher Sitzungspräsident Steven Röder.