Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 16:00 Uhr

Wehbach

„Wir vermissen euch“: Kindergarten ohne Kinder

An den Fenstern des Evangelischen Kindergartens in Wehbach sieht man seit einigen Tagen einen großen Regenbogen, begleitet von Wolken, in denen „Wir vermissen euch“ geschrieben steht. Denn aufgrund der Corona-Pandemie ist natürlich auch diese Einrichtung nicht regulär geöffnet.