Windeck-Au

Nach einem ungewöhnlichen Einbruch in ein Haus in der Bahnhofstraße in Au fahndet die Eitorfer Polizei nun mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach dem flüchtigen Täter. Der Mann saß auf der Toilette, als er am frühen Montagmorgen gegen 5.45 Uhr von der Hausbewohnerin überrascht wurde.