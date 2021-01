Willroth

Seit vielen Jahrzehnten herrscht in und um Willroth, eingerahmt durch den Schlachtruf „Wernd Helau“, zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag ein buntes und fröhliches Narrentreiben. Nicht so in diesem Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen in der Förderturmgemeinde in der aktuellen Session alle Karnevalsfeierlichkeiten aus, die ansonsten auch viele Auswärtige in das Dorf locken. Aber die Wernder wären nicht sie selbst, wenn sie nicht eine pfiffige Lösung gegen den Fastnachtsblues hätten.