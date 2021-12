Mit einem Aufgebot von 56 Einsatzkräften hat die Feuerwehr am Donnerstagabend einen Maschinenbrand bei der Firma Georg in Willroth gelöscht. Die Alarmierung erfolgte um 20.47 Uhr. „Bei unserem Eintreffen war die Rauchentwicklung beträchtlich“, sagt Michael Becker, Wehrführer der Einheit Pleckhausen und Leiter des Einsatzes, an dem auch die Einheiten Horhausen und Flammersfeld beteiligt waren.