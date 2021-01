Kreis Altenkirchen

Bei 140 Menschen ist am Dienstag im Impfzentrum des Kreises in Wissen die Nadel angesetzt worden. Dem einen oder anderen dürfte dabei sicher das Namensschild „Prof. Dr. Wieler“ aufgefallen sein. Wieler? Ja, richtig. Die Namensgleichheit ist alles andere als zufällig. Denn Helmut Wieler, der am Dienstag seinen ersten offiziellen „Arbeitstag“ in Wissen hatte, ist der Bruder von Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der seit Ausbruch der Corona-Pandemie regelmäßiger Gast auf den Fernsehschirmen in deutschen Wohnzimmern ist.