Altenkirchen

Das Land hat im Mai die flächendeckende Einführung des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages (wkB) beschlossen. Auf die Umstellung müssen sich nun all jene Kommunen, die derzeit noch einmalige Straßenausbaubeiträge erheben, vorbereiten. In der kommenden Sitzung des Stadtrates Altenkirchen am Dienstag, 6. Oktober, soll ein Grundsatzbeschluss zur Umstellung auf die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge gefasst werden.