Kreis Altenkirchen

Unter Auflagen wird die Großturnhalle Gebhardshain wieder geöffnet. Das hat der VG-Rat Betzdorf-Gebhardshain beschlossen. Der Kreis Altenkirchen hält dagegen an seinem restriktiven Kurs in Sachen Öffnung fest. Dies macht das Kreishaus in einer Pressemitteilung deutlich.