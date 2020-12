Betzdorf/Kirchen

Nervosität und eine gewisse Anspannung liegen in der Luft, so wie man sie von Prüfungssituationen her kennt. Dabei schreiben die Schüler, die sich nach und nach so gegen halb acht Uhr morgens auf dem Pausenhof ihrer Schule, dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen, einfinden, keine Klausuren oder Klassenarbeiten. Aber das Ungewisse ist einfach da, es spukt in den Köpfen herum: „Wie wird er sein, der erste Schultag in der Corona-Krise?" Unsere Mitarbeiterin Claudia Geimer berichtet ihre Eindrücke.