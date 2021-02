Kreis Altenkirchen

Das AK-Land ist am Neujahrstag wieder in den Bereich der Corona-Warnstufe „rot“ gerutscht. Laut Landesuntersuchungsamt kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, im Vergleich zum Mittwoch von 45,0 auf 54,3. Der Grenzwert zwischen „orange“ und „rot“ liegt bei 50. Weitere Tote gibt es über den Jahreswechsel nach diesen Angaben zum Glück nicht zu beklagen. Es bleibt bei 24 Frauen und Männern, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Der Kreis Altenkirchen ist auch weiter die Region mit der zweitniedrigsten Inzidenz in ganz Rheinland-Pfalz. Nur der Landkreis Birkenfeld hat mit 48,2 einen besseren Wert.