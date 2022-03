Wieder ein Corona-Todesfall im AK-Land – Sieben-Tage-Inzidenz weiter rückläufig

Seit Beginn der Viruspandemie wurden im Kreis Altenkirchen insgesamt 17.586 Menschen positiv auf eine Infektion getestet. Das sind 298 mehr als am Dienstag. Kreisweit sind aktuell 4950 Personen positiv getestet, von denen sich 26 in stationärer Behandlung befinden. Als geheilt gelten 12.514 Frauen und Männer.

Die Sieben-Tage-Inzidenz an Sieg und Wied ist am Mittwoch von 880,0 auf 819,6 gesunken. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz aktuell mit 7,01 an. Am Dienstag betrug der Wert noch 6,82 je 100.000 Einwohner.

Und so verteilen sich alle Infektionen im Kreis seit Beginn der Pandemie auf die Verbandsgemeinden (in Klammern der Anstieg seit Mittwoch, 16. Februar):