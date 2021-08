„Karneval in Herdorf, da fühlt man sich frei – komm, lebe dein Leben und sei mit dabei!“ Unter diesem Motto, das bei der Jahreshauptversammlung der Karnevalsgesellschaft (KG) Herdorf am Freitagabend mehrheitlich gewählt wurde, soll in Herdorf der Karneval in der Session 2021/2022 möglichst wie vor der Zeit der Corona-Pandemie gefeiert werden. „Einen Plan B gibt es nicht“, zeigt sich der KG-Pressewart Michael Beel gegenüber der RZ entschlossen.