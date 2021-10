Widmungsfeier in Neitersen: Weg erinnert an Altbürgermeister Artur Schuh

Am vergangenen Mittwoch hat sich der Todestag des Neiterser Ehrenbürgers und ehemaligen Ortsbürgermeisters Artur Schuh, der am 20. Oktober 2020 im Alter von 90 Jahren verstorben ist, zum ersten Mal gejährt. Zum nachhaltigen Gedenken an Schuh, der fast 40 Jahre die Neiterser Kommunalpolitik, davon 17 Jahre als Ortsbürgermeister mitprägte, hatte der Ortsgemeinderat einstimmig beschlossen, den Verbindungsweg zwischen dem ehemaligen Spritzenhaus und den Einrichtungen rund um den Sportplatz und die Wiedhalle in Artur-Schuh-Weg zu benennen. Dieser Weg war bislang namenlos.