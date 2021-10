Wissen

Widerstand gegen Windräder: BI Hümmerich im Wechselbad der Gefühle

Die Bürgerinitiative (BI) Hümmerich, die sich gegen den Bau von zwei Windrädern auf der gleichnamigen Erhebung zwischen Gebhardshain und Mittelhof wehrt, sieht sich derzeit in einem „Wechselbad der Gefühle“. So heißt es in einer Pressemitteilung, die Bezug nimmt auf die jüngste öffentliche Verfahrensbeteiligung.