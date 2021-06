Stellen Sie sich einen großen Bahnhof vor. Wegen Corona bewegte sich dort gefühlt ein Jahr lang so gut wie gar nichts. Doch die Ziele sind die gleichen geblieben, und an den zahlreichen Bahnsteigen herrscht Betriebsamkeit. So ähnlich ergeht es zurzeit der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) im Kreis Altenkirchen. Denn im „Netzwerk für Toleranz“ ist der Knotenpunkt heute wichtiger denn je.