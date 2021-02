Die Ortsgemeinde Weyerbusch will ihr Dorferneuerungskonzept fortschreiben. Der Bau- und Umweltausschuss machte während seiner Sitzung im Bürgersaal des Sonnenhofes den Weg hierzu frei und beschloss, einen Antrag zu stellen, um Schwerpunktgemeinde zu werden. Die endgültige Entscheidung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, die entsprechenden Maßnahmen in die Wege zu leiten, trifft der Ortsgemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 2. März.