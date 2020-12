Weyerbusch

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer hat am späten Freitagabend auf der B 8 in Weyerbusch eine 81-Jährige totgefahren. In Höhe des Feuerwehrhauses wurde die Frau aus dem Raum Windeck, die gerade mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin die Fahrbahn überqueren wollte, nach 22 Uhr von dem Auto erfasst, das mit hohem Tempo auf die Gruppe zuraste, und neben die Fahrbahn geschleudert.