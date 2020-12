Flammersfeld

Auf ihre Raiffeisen-Tradition ist die Gemeinde Flammersfeld, langjährige Wirkungsstätte des Genossenschaftsgründers, mit Recht stolz. In der Zukunft jedoch wird die auf Friedrich Wilhelm Raiffeisens Ideen aufbauende Westerwaldbank ein Stück weit weniger in Flammersfeld präsent sein, denn aus der Geschäftsstelle in der Raiffeisenstraße 1 wird nach dem 28. August eine Selbstbedienungsfiliale ohne – jedenfalls physische – Mitarbeiterpräsenz.