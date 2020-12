Wissen

Wenige Tage nach der coronabedingt verspäteten Eröffnung mit Autorin Anne Siegel findet ebenfalls im Wissener Kulturwerk am Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr, die nächste Lesung der Westerwälder Literaturtage statt. in der Reihe „Nordlichter“ wird Schriftstellerin Alva Gehrmann ihre beiden Bücher „I did It Norway!“ und „Alles ganz Isi“ vorstellen. Die Veranstaltung, die sowohl direkt im Kulturwerk als auch per Live-Stream am heimischen Computer zu verfolgen ist, wird moderiert von Christian Erll.