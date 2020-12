Westerwälder Literaturtage in Wissen: Berührend menschliche Zeilen

Wissen

Im ursprünglichen Programm der 19. Westerwälder Literaturtage war der Astrid-Lindgren-Abend mit Schauspielerin Eva Mattes als großes Finale vorgesehen. Und nach all den Corona-Turbulenzen ist es genau so gekommen. Im doppelten Sinne sogar: einerseits großartig, andererseits Schlusspunkt hinter mehr als zwei Dutzend Lesungen. Zum „Schluss und Höhepunkt“ der Literaturreihe begrüßte daher Programmleiterin Maria Bastian-Erll die rund 140 Besucher im Saal des Kulturwerks und die etwa 20 Streaming-Zuschauer, die mit ihren Hybridtickets das einzigartige Angebot von zu Hause aus verfolgten. Die jüngsten Corona-Beschränkungen treffen auch das Kulturwerk, welches in den kommenden Wochen wohl für Publikumsveranstaltungen geschlossen bleiben wird.