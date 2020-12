Wissen

Gleich zwei skandinavische Länder, Island und Norwegen, standen am Donnerstagabend im Fokus der Westerwälder Literaturtage im Wissener Kulturwerk. Zusammen mit Autorin Alva Gehrmann tauchten die etwa 35 Gäste (plus zeitweise 78 Teilnehmer im Livestream) tief in die Lebensgewohnheiten und Philosophie der Menschen der Insel mit den heißen Quellen und dem Land mit den Gletschern und Küstenfjorden ein.