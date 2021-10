Ob Türen, Kleidungsstücke wie Hosen, Figuren aus dem Star-Wars-Universum oder sogar Dixi-Toiletten: Dass es bei Flugdrachen in punkto Formenvielfalt keine Grenzen gibt, haben am Wochenende wieder Hunderte Besucher beim Westerwälder Drachenflugfest erlebt, das zum 19. Mal in Horhausen gefeiert wurde.