Wert liegt nun bei 126,5: Inzidenz fürs AK-Land steigt wieder

27 laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Kreisverwaltung am Montag für das AK-Land. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt auf 126,5 von 109,5 am Sonntag. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 4249 Infektionen nachgewiesen. Als genesen gelten 3676 Menschen.

Aktuell sind 479 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virusmutation. 15 Menschen werden stationär behandelt. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Samstag 418 Impfungen statt, am Montag waren es 473. 14.459 Erstimpfungen und 6122 Zweitimpfungen wurden insgesamt verabreicht. In den Kreisen Neuwied (167,4) und Westerwald (148,1) ist die Inzidenz derzeit höher als im AK-Land.

So verteilen sich die 4249 Infizierten auf die sechs Verbandsgemeinden im Kreis: