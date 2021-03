Am Sonntag, 14. März, stehen nicht nur Landtagswahlen an. In Molzhain muss an dem Tag auch ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden. Zwei Personen treten hier an: Werner Steffens und Hermann-Josef Jörg. Beiden haben wir einige Fragen gestellt. Hier die Antworten von Werner Steffens: Zur Person: Werner Steffens, staatlich geprüfter Betriebswirt, 70 Jahre alt, verwitwet. Teamvorstand des KCV Altenkirchen, Mitglied in einigen Ortsvereinen, aktiver Sänger und seit 45 Jahren ortsansässig.