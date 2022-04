Nach der erzwungenen Corona-Pause steht der Geheime Küchenchor vor einem vielversprechenden Neustart: Zusammen mit der Kreismusikschule Altenkirchen und dem Kulturwerk in Wissen will der Chor am Sonntag, 18. September, ebenda ein beschwingtes Konzert geben – und sucht dafür noch aktive Mitstreiter.