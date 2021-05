Gut gelaunt und voller Vorfreude auf ein leckeres Essen erheben 36 Menschen ihr Glas und prosten einander zu. Wer jetzt an einen Verstoß gegen die Corona-Regeln denkt, liegt völlig falsch. Denn die Frauen und Männer, die gemeinsam einem Drei-Gänge-Menü entgegenfiebern, haben am Pfingstsamstag digital miteinander gekocht. So wie bereits einen Tag vorher 42 Personen. Ein Onlinekochkurs der Volkshochschule Altenkirchen-Flammersfeld macht dies möglich.