Wer an sonntägliche Ruhestörung denkt, dem fallen wahrscheinlich Arbeitsgeräte wie etwa Rasenmäher, Kreissäge oder Laubsauger ein. Dass aber ausgerechnet Gottesdienste die Ruhe am Sonntag stören, dürfte ein eher seltenes Phänomen sein. In Hasselbach allerdings ist genau dies der Fall.